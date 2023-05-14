Патрулирование самолетами НАТО территории стран Балтии обойдется Латвии в 6 млн евро

Обеспечение миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии обойдется Латвии примерно в шесть миллионов евро за два года.

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Минобороны Латвии подготовило проект постановления правительства, которое предусматривает покрытие фактических расходов миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии в 2024 и 2025 годах в размере не более шести миллионов евро из бюджета министерства.

Акцизы и налог на добавленную стоимость не применяются к платежам по фактически понесенным расходам.

Страны НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы ​​Шяуляй (Литва), а с 2014 года - и с базы Эмари (Эстония).