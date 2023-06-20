Пауза до осени. Законопроект о лояльности госслужащих еще будет обсуждаться в комиссии Сейма
Foto: F64

Работа над поправками к Закону "Об устройстве государственного управления", выдвигающими к госслужащим всех уровней требования лояльности к государству и Сатверсме, будет продолжена в Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям летом, сообщает портал lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В мае 2022 года на портале общественных инициатив manabalss.lv появилась петиция — "Запретить занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях прокремлевски настроенным лицам". За год инициатива собрала более 13 тысяч подписей, совсем недавно она была рассмотрена в Сейме и даже успешно прошла первое чтение — уже в качестве поправок к закону. Во вторник, 20 июня, законопроект перед вторым чтении обсуждался в Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям.

Поправки к 102-й статье Заона "Об устройстве госуправления" предусматривают, что работник госучреждения обязан быть лояльным Латвийской Республике и Сатверсме. Во 2-й части 102-й статьи предлагается установить для всех госслужащих запрет на выражение мнения или совершение действий, направленных против территориальной неделимости, суверенитета и независимости демократического государства или конституционного строя.

По этому пункту на заседании комиссии были бурные дебаты.

Представитель Бюро омбудсмена Гундега Брунениеце пояснила, что можно поддерживать выдвижение требования быть лояльными к работающим в госупрравления, однако формы такого нарушения не могут быть конкретизированы и оцениваются индивидуально. Представитель омбудсмена сослалась на уже существующую норму Уголовного закона об оправдании, отрицании или публичном прославлении военных преступлений.

Представитель Службы государственной безопасности (СГБ) в ходе дискуссии возражал против исключения конкретизирующей нормы, поскольку в законе должны быть ясные критерии, которые позволяют применять меры за нарушения лояльности. СГБ поддерживает позицию депутатов от "Нового Единства" Андрейса Целяпетерса, Виктории Байре и Эдмунда Юревицса, которые хотят дополнить норму тезисом о том, что сотрудник госучреждения перестает быть лояльным, если он публично высказал мнение или произвел действия против государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности также и других стран ЕС, стран НАТО, а также Украины, Молдовы и Грузии.

Предполагается, что последствием проявленной нелояльности будет потеря работы в госучреждении, однако пока не ясно, какая институция получит право оценивать такие ситуации. Несколько участников дискуссии указали, что таким компентентным учреждением должно стать СГБ.

В конце заседания эксперт Юридического бюро Сейма Эдвинс Дановскис призвал присутствующих ознакомиться с опытом парламентов других стран Европейского Союза в отношении регулирования лояльности государству и демократии.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям не приняла никаких решений по законопроекту. Депутаты лишь договорились, что на повторном заседании в июле примут решение о выдвижении законопроекта на голосование в Сейм осенью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu