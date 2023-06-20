Пауза до осени. Законопроект о лояльности госслужащих еще будет обсуждаться в комиссии Сейма

Работа над поправками к Закону "Об устройстве государственного управления", выдвигающими к госслужащим всех уровней требования лояльности к государству и Сатверсме, будет продолжена в Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям летом, сообщает портал lsm.lv.

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В мае 2022 года на портале общественных инициатив manabalss.lv появилась петиция — "Запретить занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях прокремлевски настроенным лицам". За год инициатива собрала более 13 тысяч подписей, совсем недавно она была рассмотрена в Сейме и даже успешно прошла первое чтение — уже в качестве поправок к закону. Во вторник, 20 июня, законопроект перед вторым чтении обсуждался в Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям.

Поправки к 102-й статье Заона "Об устройстве госуправления" предусматривают, что работник госучреждения обязан быть лояльным Латвийской Республике и Сатверсме. Во 2-й части 102-й статьи предлагается установить для всех госслужащих запрет на выражение мнения или совершение действий, направленных против территориальной неделимости, суверенитета и независимости демократического государства или конституционного строя.

По этому пункту на заседании комиссии были бурные дебаты.

Представитель Бюро омбудсмена Гундега Брунениеце пояснила, что можно поддерживать выдвижение требования быть лояльными к работающим в госупрравления, однако формы такого нарушения не могут быть конкретизированы и оцениваются индивидуально. Представитель омбудсмена сослалась на уже существующую норму Уголовного закона об оправдании, отрицании или публичном прославлении военных преступлений.

Представитель Службы государственной безопасности (СГБ) в ходе дискуссии возражал против исключения конкретизирующей нормы, поскольку в законе должны быть ясные критерии, которые позволяют применять меры за нарушения лояльности. СГБ поддерживает позицию депутатов от "Нового Единства" Андрейса Целяпетерса, Виктории Байре и Эдмунда Юревицса, которые хотят дополнить норму тезисом о том, что сотрудник госучреждения перестает быть лояльным, если он публично высказал мнение или произвел действия против государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности также и других стран ЕС, стран НАТО, а также Украины, Молдовы и Грузии.

Предполагается, что последствием проявленной нелояльности будет потеря работы в госучреждении, однако пока не ясно, какая институция получит право оценивать такие ситуации. Несколько участников дискуссии указали, что таким компентентным учреждением должно стать СГБ.

В конце заседания эксперт Юридического бюро Сейма Эдвинс Дановскис призвал присутствующих ознакомиться с опытом парламентов других стран Европейского Союза в отношении регулирования лояльности государству и демократии.

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Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям не приняла никаких решений по законопроекту. Депутаты лишь договорились, что на повторном заседании в июле примут решение о выдвижении законопроекта на голосование в Сейм осенью.