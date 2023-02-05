Павильоны центрального рынка будут закрыты в первый понедельник каждого месяца
Foto: DELFI

Для обеспечения санитарных требований с 6 февраля в первый понедельник каждого месяца павильоны Рижского центрального рынка будут закрыты, сообщается на сайте рынка.

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Павильоны Рижского центрального рынка будут закрыты в связи с необходимостью обеспечения требований санитарных норм к павильонам.

Открытая и закрытая зоны Центрального рынка в эти дни будут работать в обычном режиме — с 7:30 до 18:00, сообщается на сайте рынка.

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