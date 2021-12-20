Павлютс: "Бустер" может быть получен через три месяца после базовой вакцинации

Бустерная вакцинация против Covid-19 в будущем может быть доступна через три месяца после завершения базового курса вакцинации, заявил сегодня министр здравоохранения Даниэль Павлютс после встречи коалиции.

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В связи с этим планируется сократить срок для получения бустерной прививки, и официальное решение по этому вопросу может быть принято завтра, 21 декабря, отметил Павлютс.

По словам министра здравоохранения, бустерная доза вакцины особенно рекомендуется тем, кто больше подвержен риску развития Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиции отметил: повсеместно распространяется информация о том, что омикрон более заразен, чем другие варианты коронавируса, и все больше и больше людей могут заразиться им. Поэтому разработан защитный механизм и план действий из трех частей по преодолению новых рисков. План подразумевает вакцинацию, тестирование и правильное использование масок для лица. Премьер добавил, что желательны медицинские маски или респираторы типа "FFP2".

В то же время он подчеркнул, что очень важна ревакцинация. "Быстрее получив бустерную дозу, мы повысим наш иммунитет и снизим риск заболеть омикроном", — сказал Кариньш, призывая всех подать заявку на получение бустерной вакцины. По его словам, Министерство здравоохранения "теперь расширит возможности по обеспечению населения третьей дозой вакцины в более крупных центрах".

Как сообщалось ранее, чуть более десятой части населения Латвии, вакцинированного против Covid-19, уже получили дополнительную вакцину против Covid-19, согласно данным Национальной службы здравоохранения.

Охват населения бустерной вакцинацией в целом достиг 10,16% — дополнительно против Covid-19 привились 191 246 человек.