Павлютс: бустерная доза привитым Astra Zeneca полагается через пять месяцев после второго укола
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жители, привитые Astra Zeneca, смогут получить доступ к ревакцинации через пять, а не шесть месяцев после последнего укола. Тем, кто получил однофазную вакцину Janssen, желательно получить вторую бустерную инъекцию через восемь недель после первого укола. Всем жителям старше 40 лет рекомендована ревакцинация.

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Об этом сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!). Он сослался на меэждународные рекомендации.

Павлютс фактически признал, что отказ привитым Astra Zeneca в ревакцинации в ситуации, когда до истечения полугодового срока после последнего укола, оставалось буквально две-три недели, был ошибкой. Напомним, что Astra Zeneca активно прививали на первом этапе кампании вакцинации людей из групп риска — в том числе, пожилых.

Еще одна проблема — осенью, когда государство выдвинуло к представителям ряда профессий требование обязательно привиться — популярность приобрела вакцина Janssen. Всем эти люди нуждаются в бустере — минимум через 8 недель после инъекции.

Для жителей, привитых остальными вакцинами, срок ревакцинации остается прежним: полгода.

Также, если раньше ревакцинация была рекомендована с 50 лет, то теперь международные эксперты считают, что в бустерной дозе нуждаются жителя с 40 лет.

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Source

rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Astra Zeneca Janssen Вакцинация Даниэл Павлютс
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