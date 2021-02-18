Павлютс: Бюро вакцинации не может решить все накопившиеся за долгое время вопросы

Пандемия Covid-19 высветила ряд проблем в системе здравоохранения и госуправлении, поэтому не стоит считать, что Бюро вакцинации сможет решить все накопившиеся за долгое время вопросы за несколько недель, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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“Я очень хорошо понимаю, что на Министерство здравоохранения и Бюро вакцинации возлагаются большие надежды - глаза всего народа и нации смотрят на нас с надеждой, - но я прошу не возлагать на бюро нереальные ожидания. Невозможно нескольким людям за пару недель фундаментально изменить ситуацию, накопившуюся за длительное время”, - сказал политик.

Павлют признал, что хотя бюро делает всё возможное, оно могло бы работать и лучше. Он отметил, что бюро выполняет нынешнюю цель - обеспечить как минимум 1000 вакцинаций в день.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) на пресс-конференции подчеркнул, что самое важное - обеспечить быструю и прозрачную вакцинацию от Covid-19, чтобы все понимали свое место в очереди и где они смогут получить вакцину. Сейчас в Латвия получает всё больше поставок с вакцинами и в следующем месяце они могут увеличиться.

Премьер отметил, что цель Бюро вакцинации - обеспечить быстрый и понятный процесс вакцинации. “Начало не было хорошим. Темпы были недопустимо медленными. Однако сегодня министр здравоохранения проинформировал, что темп начинает улучшаться”, - сказал Кариньш.

В свою очередь, глава Бюро вакцинации Эва Юхневича в эфире LTV сказала, в процессе вакцинации могут закрадываться человеческие ошибки, но до сих пор ни одна доза не пропала.