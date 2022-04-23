Павлютс: для "Движения "За!"" выборы в 14-й Сейм будут важнейшими
Foto: DELFI

Для партии "Движение "За!"" выборы в 14-й Сейм будут важнейшими, заявил председатель правления партии, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, открывая конгресс партии.

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Он подчеркнул, что задача и долг партии — доказать себе и своим избирателям, что "Движение "За!"" — долговременное явление на политической сцене Латвии, партия, которая продолжит отстаивать и претворять в жизнь современные и справедливые перемены.

"Мы — успешная политическая организация. Мы зарекомендовали себя своей работой, какие бы кризисы ни вставали на нашем пути, мы показали себя как способных кризисных руководителей", — заявил Павлютс.

Он напомнил, что было преодолено несколько волн пандемии Covid-19, устранен гибридный кризис на латвийско-белорусской границе. Павлютс отметил работу министра внутренних дел Марии Голубевой по оказанию помощи украинским беженцам, а также вклад министров партии в обеспечение безопасности Латвии.

Павлютс выразил уверенность, что партии удалось доказать свой политический потенциал и избиратели оценили ее работу. По результатам опросов "Движение "За!"" является одной из тех политических организаций, которые будут избраны в следующий Сейм. "И это большая ответственность", — подчеркнул лидер партии.

Члены партии "Движение "За!" сегодня на конгрессе обсуждают вопросы образования, здравоохранения, устойчивости общества и задачи в новой геополитической ситуации, когда режим российского диктатора Владимира Путина развязал войну против Украины.

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