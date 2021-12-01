Павлютс: для ковид-сертфиката может быть установлен срок годности
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У первоначального ковид-сертификата, который получен после первых двух до вакцины, может быть установлен срок годности. Об этом в среду в программе "Сегодняшний вопрос" заявил министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

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Министр указал, что многие страны ЕС уже установили сроки годности для ковид-сертификатов, поэтому, скорее всего, это произойдет и в Латвии. Павлютс считает, что это могут быть девять месяцев после получения второй прививки. "Чтобы продлить срок действия сертификата, будет необходима бустерная доза", - сказал министр.

Также вместе с Министерством юстиции нужно проанализировать решения других стран относительно вопроса обязательной вакцинации. Например, Австралия такое решение уже приняла, Германия также готовится обязать прививаться всех сениоров. По словам Павлютса, ранее правительство рассматривало вопрос об обязательной вакцинации пожилых людей, однако по юридическим соображениям идея была отклонена. В то же время Павлютс не исключил, что Латвия может выбрать такой путь.

Также Павлютс указала, что планирует повторно предложить обязательные ковид-тесты для всех въезжающих в Латвию, которые планировалось ввести из-за появления нового штамма "омикрон" и о чем на этой неделе не смогло договориться правительство.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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