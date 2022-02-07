Павлютс: до 15 февраля правительство не примет решения о существенном облегчении "ковидных" ограничений

Ожидается, что пик вспышки "омикрона" будет достигнут в ближайшее время, а спад начнется к марту, поэтому самое раннее, когда Кабинет Министров может принять решение о значительном ослаблении ограничений по Covid-19 — это с 1 марта, — сообщил в Twitter Даниэль Павлютс (AP!) после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Напомним, что именно с 15 февраля вступает в силу норма о сроке действия сертификатов Covid-19.

Глава Минздрава отметил, что можно будет пересмотреть ограничения на рабочее время, квадратные метры, количество посетителей, закрытые производства и прочее. В случае со школами Павлютс считает, что стабилизация "омикронной" волны в образовательных учреждениях позволяет со следующей недели предложить детям поблажки как в школах, так и в других местах — путем пересмотра контактной системы и введения других мер безопасности для несовершеннолетних.

По словам Павлютса, вакцинация и бустерная вакцинация, а также качественные маски по-прежнему являются эффективными мерами борьбы с вирусом, поэтому важно, что они широко использовались. Об исключениях можно дискутировать, анализируя риски.

Ранее с более радикальными призывами ослабить "ковидные" ограничения выступили представители других коалиционных партий. Так министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) заявил, что следует отменить требование обязательной вакцинации к работающим в частном секторе. А министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) сообщил, что на заседании коалиции будет настаивать на отмене ковид-ограничений, а также на приостановке действия сертификатов.

Коалиционное заседание продолжается. Судя по заявлениям как минимум трех министров, представляющих три разных правительственных партий — внутри коалиции бурные дискуссии. Слово пока не взял премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), никто не высказывался в понедельник и из отраслевых министров, представляющих эту партию.