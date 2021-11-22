Павлютс: до 6 декабря не планируется смягчать действующие ковидные ограничения
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Правительство до 6 декабря не планирует смягчать действующие в связи с Covid-19 ограничения, сообщил после заседания партнеров по коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране улучшается, однако она по-прежнему нестабильна. Во многих странах Европейского Союза (ЕС) наблюдается быстрый рост заболеваемости, который превышает пик, достигнутый Латвией этой осенью. Это указывает на то, что зима будет сложной во всем ЕС, указал министр.

Он добавил, что министерство подготовило ряд сценариев развития событий — от самого оптимистичного до самого пессимистичного, реализация которых будет зависеть от показателей вакцинации, а также внимательного поведения общества в предпраздничный и праздничный периоды.

В то же время правительство договорилось до 6 декабря не вводить новые послабления ограничений, чтобы тщательно оценить ситуацию, указал Павлютс.

Исключением может быть соглашение о том, что рождественские рынки смогут работать в "зеленом" режиме, однако об этом еще необходимо договориться с Министерством экономики, заявил политик.

В свою очередь представитель Национального объединения Имантс Парадниекс указал, что, согласно прогнозам эпидемиологов, после Рождества ситуация с заболеваемостью может стать еще более неблагоприятной. Он призвал всех жителей подумать о своей ответственности, чтобы как можно скорее выйти из этого кризиса.

Минздрав также планирует продвигать ревакцинацию, поскольку она будет частью решения по эпидемиологической безопасности для предотвращения новых случаев заболевания.

Павлютс отметил, что в Латвии есть много людей, которые для вакцинации выбрали именно Janssen из-за специфики этой вакцины. Сейчас привитых этой вакциной призывают пройти бустерную вакцинацию. Особенно ревакцинация рекомендована сениорам и жителям, которые работают в эпидемиологически опасной среде.

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Даниэл Павлютс
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