Павлютс договорился о более тесном сотрудничестве с экспертами в борьбе с пандемией
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс встретился с Латвийской ассоциацией молодых врачей, Латвийской ассоциацией работодателей здравоохранения, Латвийской ассоциацией больниц, Латвийской ассоциацией медсестер и Латвийской медицинской ассоциацией. В ходе встреч Минздрав договорился о более тесном сотрудничестве с экспертами при принятии решений, связанных с пандемией.

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Министр и представители медицинской отрасли согласились, что необходимо оказать поддержку университетам и региональным больницам, в которых лечат все больше пациентов с Covid-19, сообщила агентству LETA Ласма Биндере, советница министра в вопросах коммуникации.

Павлютс также подтвердил, что мобилизация медицинских работников в ближайшее время не планируется, и, учитывая добровольное участие врачей в преодолении кризиса, она может и не понадобится.

Министр поблагодарил всех, кто был готов оказать поддержку в борьбе с пандемией Covid-19 – муниципальные больницы, частный сектор и практикующих врачей.

Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация медсестер, Латвийский союз медицинских и социальных работников и Латвийская ассоциация молодых врачей присоединились к требованию Латвийской медицинской ассоциации об отставке министра здравоохранения. Премьер Кариньш "услышал" экспертов, но не стал требовать отставки.

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