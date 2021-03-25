Павлютс допускает, что в будущем медики смогут выбирать вакцину
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В будущем, когда вакцины против Covid-19 от разных производителей станут более доступными, возможно, после консультации с пациентом врач сможет выбирать, какую вакцину использовать, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью Latvijas Radio 4.

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По его словам, раньше при вакцинации, например, против гепатита, людям было неважно, кто производитель вакцины. Однако сегодня в обществе наблюдается ажиотаж, и люди часто имеют собственное мнение о том, какую вакцину они хотели бы или не хотели бы получать.

На вопрос, сможет ли население выбрать, какую вакцину получить, Павлютс ответил, что в условиях острой нехватки вакцин предоставлять такую возможность не планируется. В то же время министр не исключил, что в будущем, когда будет доступно больше вакцин и от разных производителей, выбирать вакцину будет врач по согласованию с пациентом.

Министр ответил и на другие вопросы, в том числе рассказал, что большинство вариантов SARS-CoV-2, которые в настоящее время обнаруживаются в Латвии, были завезены под Новый год в основном из Великобритании.

С пятницы в Литве вступила в силу новая процедура вакцинации от Covid-19, которая предусматривает, что люди имеют возможность выбрать вакцину, однако, если этой вакцины нет в наличии, им придется подождать.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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