Павлютс: достижение 70-процентного группового иммунитета к осени больше не кажется реальным
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Темп вакцинации упал, и достичь необходимых для формирования группового иммунитета 70% вакцинированного населения к осени, скорее всего, не получится, предрекает министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В интервью Латвийскому радио он подчеркнул, что он оптимист, но нынешние низкие темпы вакцинации не дают уверенности в том, что к осени удастся выработать групповой иммунитет.

"Однако все в наших руках, поэтому нам нужно преодолевать сомнения, не прислушиваться к дезинформации в социальных сетях и идти в центры вакцинации", — сказал министр.

По его словам, будет продолжаться работа над тем, чтобы латвийцы могли получать вакцины от Covid-19 наиболее удобным способом. В настоящее время запасы вакцин велики — доступно около полумиллиона доз вакцины.

По словам министра, нет оснований считать, что вирус не вернется осенью. Он также прогнозирует, что будет все больше распространяться индийский штамм (дельта). Глядя на ситуацию в других странах, Павлютс не исключил, что рост заболеваемости начнется уже летом.

В настоящее время индийский штамм выявляется в Латвии только в 6% случаев, но последние исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что он примерно в 2,5 раза более заразен, чем исходный вариант, который нам известен уже год. "В данном случае радует тот факт, что вакцины Pfizer и AstraZeneca достаточно эффективны и против этого штамма вируса", — сказал министр.

Министр добавил, что во вторник на заседании правительства не планируется рассматривать новые послабления эпидемиологических мер. Следующий этап, когда могут быть сделаны послабления — когда кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей будет ниже 20 случаев.

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LETA

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LETA

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