Павлютс: две консервативные партии сомкнулись и загоняют Кариньша в угол

В процессе формирования правительства две консервативные партии сомкнулись и загоняют главу переговоров, премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) в угол, оценивая процесс формирования коалиции. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP!), который не был переизбран в Сейм.

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В интервью Латвийскому телевидению политик напомнил, что итоги выборов в 14-й Сейм для партии AP! Были трагичными, однако, если избиратель отправил партию посидеть четыре года на скамейке запасных, так и будет сделано.

Павлютс пообещал, что партия будет честно работать до окончания срока полномочий нынешнего правительства и до съезда партии оценит все допущенные ошибки. Сам Павлютс вышел из правления партии и не будет претендовать, чтобы дать молодежи возможность возглавить политическую силу. Новое поколение поведет партию вперед, считает политик, даже если немного по-другому.

Смотря на процесс формирования нового правительства, сейчас, по мнению Павлютса, можно наблюдать, как две консервативные партии объединились и пытаются загнать в угол главу переговоров Кришьяниса Кариньша.

"По нашему мнению "Прогрессивные" должны быть в коалиции, хотя бы для того, чтобы у правительства было больше мандатов", — заявил министр здравоохранения.

Уже сообщалось, что сегодня начался второй раунд переговоров по созданию коалиции. Самый главный вопрос — будет ли коалиция состоять из трех, или четырех партий.