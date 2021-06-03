Павлютс: эпидемиологическая ситуация осенью будет зависеть от общества, а не от вируса

Эпидемиологическая ситуация по Covid-19 осенью этого года, когда специалисты прогнозируют возможное увеличение заболеваемости, будет больше зависеть от действий общества, чем от вируса, заявил в интервью на телеканале TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За").

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По его словам, Латвии нужно подготовиться к разным сценариям осенью, но главное неизвестное — это не то, как будет себя вести вирус, а то, как поведет себя общество, то есть сколько людей будут привиты от Covid-19.

На вопрос, какие ограничения, возможно, придется вернуть осенью, Павлютс отвечать отказался, так как сейчас Латвия находится в обратной фазе — фазе смягчения ограничений.

Министр предполагает, что в небольшом кругу, соблюдая определенные меры предосторожности, можно будет отмечать Лиго.

Он также не видит серьезных проблем для предприятий в том, чтобы контролировать, кто привит и кому можно свободно предоставлять услуги, поскольку приложение для этой цели будет запущено в ближайшем будущем. Более сложная задача для предприятий — добиться вакцинации своих сотрудников, чтобы они могли свободно оказывать услуги.

Павлютс признал, что не только общество, но и правительство испытывают усталость от пандемии Covid-19, что привело к довольно выраженной нестабильности и смене нескольких министров. Он выразил надежду, что теперь правительство сможет работать более слаженно, так как впереди разработка бюджета на следующий год.