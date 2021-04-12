Павлютс: если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, правительство должно будет действовать
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В ближайшие дни необходимо внимательно следить за эпидемиологической ситуацией с Covid-19, и если она продолжит ухудшаться, правительству придется действовать, заявил сегодня журналистам после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, эпидемиологи предупреждают, что нужно проявлять осмотрительность и осторожность, так как заболеваемость Covid-19 в последние дни немного возросла.

По словам Павлютса, по мере увеличения количества тестов было выявлено больше случаев, и ситуация уже не улучшается, как это было во время пасхальных каникул.

Опасения в связи с ростом заболеваемости выразил также министр земледелия Каспар Герхардс, заявив, что необходимо внимательно следить за текущими процессами и оценить, повлияло ли на них ослабление ограничений.

Как сообщалось, заболеваемость Covid-19 в Латвии на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой выросла на 7,1%, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс Каспар Герхардс
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