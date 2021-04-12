Павлютс: если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, правительство должно будет действовать

В ближайшие дни необходимо внимательно следить за эпидемиологической ситуацией с Covid-19, и если она продолжит ухудшаться, правительству придется действовать, заявил сегодня журналистам после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра, эпидемиологи предупреждают, что нужно проявлять осмотрительность и осторожность, так как заболеваемость Covid-19 в последние дни немного возросла.

По словам Павлютса, по мере увеличения количества тестов было выявлено больше случаев, и ситуация уже не улучшается, как это было во время пасхальных каникул.

Опасения в связи с ростом заболеваемости выразил также министр земледелия Каспар Герхардс, заявив, что необходимо внимательно следить за текущими процессами и оценить, повлияло ли на них ослабление ограничений.

Как сообщалось, заболеваемость Covid-19 в Латвии на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой выросла на 7,1%, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.