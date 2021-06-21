Павлютс: если к праздникам заболеваемость будет ниже 100, на Янов день будут послабления

Если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 будет ниже 100 случаев на 100 000 населения, планируется ввести послабления для террас кафе, магазинов, а также возможностей людей собираться вместе, сказал после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, если к праздникам заболеваемость будет меньше 100 случаев, послабления могут вступить в силу уже на Янов день. В настоящее время предложения по смягчению ограничений разрабатываются экспертами.

Министр допускает, что показатель кумулятивной заболеваемости может составить менее 100 случаев уже во вторник, 22 июня, так как по данным за воскресенье он составлял 103,6 случая.

В связи с этим правительство уже завтра может рассмотреть введение очередных послаблений.

Согласно предложениям Минздрава, при заболеваемости менее 100 случаев на 100 000 населения на открытых террасах кафе за одним столиком могут собираться до 20 человек, а вместе с детьми — до 30 человек.

Также может быть разрешено собираться до 500 человек в помещениях и до 1000 человек на свежем воздухе.

Для вакцинированных людей планируется изменить условия частных мероприятий, увеличив установленную сейчас численность в 20 человек, сказал министр.

Также с Министерством экономики обсуждается увеличение числа покупателей в магазинах, например, уменьшив минимальное количество квадратных метров на одного человека с 25 до 15.