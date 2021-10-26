Павлютс: если сотрудник не сделал прививку от Covid-19, работодатель сможет отправить его на простой
Foto: LETA

Методы, с помощью которых будут уговаривать людей вакцинироваться от Covid-19 в отраслях, где низкий охват вакцинацией, не будут отличаться от других целевых аудиторий, заявил во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В то же время он признал, что Министерство здравоохранения поддержит инициативу других министерств, которые собираются убедить аудиторию именно в своих отраслях.

Также Павлютс подчеркнул, что есть возможность проводить выездную вакцинацию на рабочих местах, помочь работодателям с материалами.

"Мы готовы проводить мероприятия в этих сферах, но нужно сказать, с точки зрения непрерывности активности государства, есть ряд других существенных групп, над которыми ведется работа", — заявил министр.

По словам политика, он понял общую позицию коллег по правительству по вопросу вакцинации. Нет признаков, что кто-то готов отступить или предложить смягчить установленные сроки.

"Правительство непреклонно заявляет, что обязательство о вакцинации вступит в силу 15 ноября и соответственно 15 декабря. В случае необходимости, если сотрудники не привились, работодатели будут вынуждены действовать согласно решению правительства и отправить работников на простой. Работодатели об этом проинформированы, всем это известно, стоит проводить подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить непрерывность работы в разных областях", — заявил Павлютс.

Как ранее сообщалось, все работники публичного сектора, в том числе государственных и муниципальных обществ капитала, с 15 ноября должны иметь сертификат о пройденном курсе вакцинации или перенесенной болезни.

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Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация Даниэл Павлютс
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