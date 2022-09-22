Павлютс: если требования медиков не будут выполнены, придется считаться с масштабными акциями протеста

Следует считаться с тем, что медики будут следить за подготовкой госбюджета на следующий год и выступать за выделение финансирования на повышение зарплат, а если требования медиков не будут выполняться, последуют масштабные акции протеста, заявил в четверг после встречи с организациями медицинской отрасли министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр сообщил, что на сегодняшней встрече представляющие медиков организации были ознакомлены с информацией о процессах, связанных с повышением заработной платы.

У Министерства здравоохранения с представителями отрасли имеется четкое общее понимание предлагаемой модели вознаграждения, однако Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода является единственной организацией, которая до сих пор не поддержала эту модель и выдвигает другие требования, отметил Павлютс.

При этом он указал, что дискуссия о повышении зарплат врачей, скорее всего, будет проходить каждый год, и медики также огорчены этим фактом.

"Министерство здравоохранения совместно с отраслью подготовило зарплатную модель, в которой указано, как должна формироваться заработная плата, каковы должны быть различия в заработной плате между разными группами медиков и многое другое, что поможет повысить доступность и качество медицинских услуг для пациентов. Модель дает представление о том, сколько денег нужно на зарплату медиков, однако Минфин и премьер-министр не были готовы дать конкретных обещаний. Связать себя на предстоящие пять лет в бюджетных вопросах крайне сложно, а невыполненные обещания могут повлечь неприятную реакцию в отношении общества к лицам, принимающим решения", — сказал Павлютс.

В ходе сегодняшней встречи также был сделан вывод, что организации медиков поддерживают протест, но не поддерживают конкретные требования, выдвинутые Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода.

При этом достичь компромисса, который мог бы предотвратить забастовку, не удалось, поскольку подавший заявку на проведение забастовки Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода не присутствовал на переговорах. Пока было проведено несколько переговоров, но прийти к общему знаменателю с профсоюзом не удалось, отметил министр.

Минздрав вновь приглашает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода на переговоры завтра, 23 сентября, в 12:00.

В то же время Павлютс указал, что медики готовы протестовать, однако на следующей неделе большинство медиков этого делать не будут. Ожидается, что в забастовке примет участие ограниченное количество медиков — примерно 300 человек, что вызовет отдельные неудобства, и Павлютс выразил надежду, что они не будут существенными.

Председатель правления Латвийской ассоциации крупных больниц, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис указал, что больница принимала активное участие в разработке новой модели заработной платы, однако "большая неопределенность заключается в том, насколько предсказуемыми и планируемыми будут эти обещанные повышения заработной платы в долгосрочной перспективе". По его словам, в настоящее время похоже, что каждый год отрасли придется снова и снова бороться за повышение зарплаты медиков.

Комментируя предстоящую забастовку, Паэглитис сказал, что Латвийская ассоциация крупных больниц не обсуждала забастовку, но каждый сотрудник имеет право поддержать ее и протестовать, если его что-то не устраивает. В настоящий момент заявку на участие в забастовке подал 41 член ассоциации.

Председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов сообщил, что содержание подготовленного Минздравом информационного доклада обсуждалось в течение двух лет, прошло время и финансирование, необходимое для целевой заработной платы, изменилось. "Ранее при определении целевой заработной платы мы исходили из средней заработной платы в народном хозяйстве, которая умножалась на 2,7, но с учетом растущей инфляции и того, что средняя заработная плата в народном хозяйстве также увеличилась, эти данные больше не актуальны".

Шилов заявил, что забастовку можно поддержать, однако просить финансирования только на один год у правительства, которое не участвует в формировании бюджета на следующий год, по мнению Латвийской ассоциации молодых врачей, значит, идти в неверном направлении. "Нужно требовать больше, и не только на следующий год, но и дальше", — сказал Шилов.

В то же время он отметил, что 93% опрошенных членов ассоциации считают, что потребуются активные действия в момент, когда будет сформировано новое правительство.

Минздрав ранее отмечал, что на повышение заработной платы работающих в отрасли в период с 2019 по 2022 год было выделено более 364 млн евро. Такого стремительного повышения зарплат в госсекторе в Латвии ранее не было, но министерство продолжает работать над повышением зарплат медикам.

Новая модель оплаты труда медицинских работников предусматривает, что целевой уровень заработной платы по каждой группе должностей медицинских работников планируется достигать постепенно в течение пяти лет — с 2023 по 2027 год. Повышение заработной платы предусмотрено ежегодно. В следующем году, согласно новой модели заработной платы, потребуются 55,6 млн евро для повышения заработной платы медицинского персонала, о чем проинформировано Министерство финансов.

Министерство финансов попросило убрать из доклада о новой модели оплаты труда медиков подробный график увеличения финансирования для конкретных групп медиков, поскольку не готово дать столь емких с финансовой точки зрения обещаний. Однако Павлютс подчеркнул, что "в докладе дано большое обещание, что к 2027 году в зарплаты врачей должно быть вложено 335 млн евро".

Как сообщалось, наряду с предупредительной забастовкой совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода 27 сентября проведет митинг протеста перед зданием Кабинета министров.

Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация медсестер также выразили поддержку забастовке.