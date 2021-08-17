Павлютс: если заболеваемость превысит 100 случаев на 100 тысяч жителей, будут введены новые ограничения

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) не сомневается, что вскоре показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 100 случаев на 100 тысяч жителей, и это означает, что автоматически включится иной режим ограничения распространения Covid-19: эпидемиологический "светофор" переключится с желтого на красный свет.

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Напомним, что Кабинет министров ранее принял решение о том, что режимы ограничения распространения Covid-19 будут переключаться автоматически в зависимости от статистики заболеваемости. Каждый режим содержит набор ограничений (ношение масок, торговля, рекомендации работать удаленно и т.д), которые при переключении сигнала "эпидемиологического светофора" вводятся все сразу пакетом, а не по отдельности.

Сейчас Латвия находится на "желтом" уровне: заболеваемость составляет не более 100 случаев на 100 000 жителей. Но с каждым днем статистика ухудшается. Сейчас двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 68 случаев на 100 000 жителей. "Красный" сигнал включится, когда заболеваемость превысит 100 случаев на 100 000 жителей.

Хорошая новость, по словам Павлютса, в том, что вакцинация, хоть и не спасает полностью от инфицирования, "однозначно предохраняет от тяжелого течения болезни и госпитализаций". Сейчас, по мнению министра здравоохранения, нужно особое внимание уделять именно этим показателям.

На этой неделе нагрузка на койки для пациентов с Covid-19 возросла на 38%, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В больнице Пауля Страдиня заняты 62% таких коек, в Восточной больнице — 52%. В Даугавпилской региональной больнице задействованы только 25% "ковидных" коек, в Лиепайской региональной больнице — всего 6% (Курземе остается единственным регионом страны, в котором заболеваемость упала, в остальных — растет). Всего в больницах сейчас лечатся 57 пациентов, у которых Covid-19 проходит в среднетяжелой форме, 12 — "тяжелых".

Еще одна хорошая новость — растет охват вакцинации работников системы образования: привились около 56% сотрудников детсадов и около 68% сотрудников общеобразовательных школ. Павлютс отметил также, что активно вакцинируются самые молодые жители — особенно те, кто только-только достиг 18-летия.

Сегодня правительство примет решение о том, как будет проводиться тестирование школьников. Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров концептуально договорился о том, что наличие у школьников сертификата, подтверждающего факт вакцинации или же перенесенной болезни, а также поголовное тестирование непривитых учащихся — условие очной учебы.