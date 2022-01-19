Павлютс: есть все основания полагать, что в Латвии доминирует штамм "омикрон"

Несмотря на то, что данные о ситуации этой недели еще недоступны, есть все основания полагать, что в Латвии доминирующим штаммом стал "омикрон". Об этом на заседании комиссии Сейма заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP).

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Особенно выражено распространение "омикрона" в эпицентре распространения инфекции — в Риге и Рижском районе. В других регионах ситуация может отличаться, там до сих пор активно распространяется дельта штамм, допускает политик.

"В контексте дельта штамма самой сложной была ситуация с тяжелыми пациентами, которые лечились долго, при высоком уровне смертности. В контексте омикрона главная опасность — стремительность и объем распространения инфекции", — объяснил министр.

Самая большая нагрузка ляжет на первичное здравоохранение, то есть семейных врачей — ведь большинство инфицированных будут лечиться дома. Второй риск — массовая заболеваемость, которая может привести к сбоям в работе разных отраслей, добавил Павлютс.

Он также сообщил, что сейчас лечение ковид-пациентов Латвия может обеспечить в 45 больницах — всего в стране может быть доступна 3301 койка для пациентов с коронавирусом. Из них 280 — новых, 2178 — перепрофилированных, 107 — новых коек для интенсивной терапии и 736 — усовершенствованных коек.

Также проведены необходимые работы, чтобы обеспечить кислородом больницы, где лечат кислородозависимых пациентов с Covid-19, добавил Павлютс.