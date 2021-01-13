Согласно распоряжению министра здравоохранения Дэниэля Павютса начата служебная проверка принципов построения портфеля вакцин против COVID-19 и их соответствия принципам надлежащего управления, сообщает Mixnews,

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11 ноября этого года Европейская комиссия (ЕК) подписала соглашения о предварительных закупках с производителем вакцины Pfizer и BioNTech. 19 ноября Латвия сообщила Европейскому Сообществу о своем желании приобрести 97 500 доз вакцины за 1 170 000 евро.

Lai viestu skaidrību par Covid-19 vakcīnu iepirkšanu un portfeļa veidošanas apstākļliem, esmu uzsācis dienesta pārbaudi. https://t.co/3ZKnPPHwVe — Daniels Pavluts (@pavluts) January 13, 2021

Министр здравоохранения Дэниэлс Павютс предлагает провести проверку для оценки юридических и фактических обстоятельств заявки производителя вакцин BioNTech-Pfizer, законности и обоснованности органов и должностных лиц, принимающих решения, соблюдения закона, соответствие процесса соображениям эффективности и принципам надлежащего управления.

О результатах проверки необходимо сообщить до 1 февраля 2021 года.

Ранее бывшую главу Минздрава Илзе Винькеле обвиняли в лоббировании чьих-то интересов в процессе закупки вакцин. Сама она категорически отрицала подобное.

Сегодня Винькеле указала, что поддерживает решение Павлютса о всесторонней проверке. По ее словам, она сама хотела ее провести, с тем, чтобы развеять подозрения в лоббировании.

Atbalstu. Biju plānojusi darīt tāpat, lai izvērtētu procesu un kliedētu aizdomas par kādu interešu lobēšanu. https://t.co/bfwb6ndMA8 — Ilze Viņķele (@Vinkele) January 13, 2021

О лоббировании ранее заявлял премьер Кришьянис Кариньш. По его словам, будет непростительно, если в вопросе выбора вакцин от коронавируса в Латвии имело место лоббирование. Он выразил недоумение, почему при выборе препаратов количество доз вакцин не было распределено пропорционально числу производителей.

Между тем, экс-министр здравоохранения, объясняя выбор производителей вакцин против COVID-19, заявила, что учитывалось мнение членов Госсовета по иммунизации, важную роль сыграла и разница в цене препаратов и условий хранения.