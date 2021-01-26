Павлютс: "К нормальной жизни мы не сможем вернуться еще по меньшей мере полгода"
Foto: LETA

К нормальной жизни мы не сможем вернуться еще по меньшей мере полгода, так как для этого необходимо радикальное снижение количества заболевших Covid-19 и обеспечение широкой доступности вакцин, сообщил во вторник после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, если снижение темпов заболеваемости будет таким, как в последние две недели, то поставленной эпидемиологами цели - 200 случаев на 100 000 жителей - можно будет достичь примерно через месяц. Как сообщалось ранее, именно при такой пропорции могут начать смягчать введенные в стране ограничения.

Также министр обратил внимание на ситуацию в других странах Европы, где из-за нового штамма коронавируса фактически началась третья волна заболеваемости. "Распространение болезни снижается, однако больницы в Латвии по-прежнему перегружены. Наша задача - предотвратить третью волну", - отметил Павлютс.

Как сообщалось, за минувшие сутки за прошедшие сутки в Латвии выявлены 693 новых случая Covid-19, скончались 12 человек. Всего проведены 12 552 анализа на коронавирус, доля положительных результатов составила 5,5% - это самый низкий показатель с конца ноября.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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