Павлютс: коалиция поддержала введение жестких "ковидных" ограничений для борьбы с распространением Covid-19

На собрании коалиционных партий предложение ввести строгие эпидемиологические ограничения для снижения заболеваемости Covid-19 получило поддержку. Об этом в Twitter сообщил сторонник таких мер, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Первоочередная задача таких мероприятий — защитить невакцинированную часть общества от инфицирования и устранить катастрофу в системе здравоохранения, пояснил министр.

По словам Павлютса, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") созовет Совет по кризисному управлению, а специалисты готовят предложения для решений.

Во вторник, 5 октября, Кабинет министров соберется на очередное заседание, в том числе, будет заслушан доклад об эпидемиологической ситуации.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигает "пиковых" показателей распространения инфекции января этого года, когда в стране действовал жесткий локдаун. По мнению экспертов, через несколько недель в больницах будет находиться уже 1000 "ковидных" пациентов. Организации медиков предрекают коллапс системе здравоохранения. Эпидемиолог Никита Троянский заявил, что на данном этапе возможно эффективным будет введение регулярных локдаунов.