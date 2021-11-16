Павлютс: коек для пациентов с коронавирусом достаточно

В настоящее время в больницах оборудовано достаточно мест для пациентов с Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

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Он пояснил, что по мере сокращения числа людей, инфицированных Covid-19, постепенно меняется и ситуация в больницах. Уже сообщалось, что возобновлен прием пациентов традиционного профиля в Больнице травматологии и ортопедии и в Рижской 2-й больнице, которые также принимали инфицированных коронавирусом. Лечение пациентов с Covid-19 также будет прекращено в некоторых региональных больницах.

"У нас более чем достаточно коек, а общая заполняемость коек интенсивной терапии и обычных составляет примерно 60%", — сказал министр, добавив, что в настоящее время оборудовано 2214 мест для пациентов с Covid-19.

Павлютс сказал, что сейчас нет причин для увеличения числа коек для лечения Covid-19. Думать в этом направлении пришлось бы снова при 80%-й нагрузке на имеющиеся ресурсы.

"Мы готовы это сделать, если вдруг возникнет такая необходимость, но надеемся и рассчитываем, что этого не произойдет. В результате локдауна нам удалось совместными усилиями стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения", — сказал политик, добавив, что перегрузка была преодолена, но потребуются недели на устранение ее последствий.

Министерство здравоохранения также сообщило, что ситуация стабилизируется, и количество пациентов в больницах составляет менее 1300 человек с тенденцией к снижению. Таким образом, исходя из тенденций эпидемиологической ситуации и госпитализации, в настоящее время нет необходимости в увеличении числа коек, но в то же время следует сохранять относительный запас.

Уже сообщалось, что нагрузка на места в реанимации для пациентов с Covid-19 в некоторых больницах остается высокой, согласно информации, собранной Минздравом для сегодняшнего заседания правительства.

В начале недели в латвийских больницах были заполнены 60% коек, приспособленных для пациентов с Covid-19. Загрузка коек реанимации составила 62%.

При этом все реанимационные койки, открытые для пациентов с Covid-19, были заняты в нескольких больницах, например, в Балвской и Тукумсской больницах.

Также высока нагрузка в Екабпилсской, Лиепайской больницах и Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша — более 80%.

В то же время в нескольких больницах, включая больницу Страдиньша, Юрмальскую больницу, Психоневрологическую больницу в Стренчи, Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, по-прежнему высоко востребованы койки для пациентов с умеренно тяжелым течением Covid-19.

Загруженность "ковидных" коек по регионам практически выровнялась и составляет 63% в Риге, Земгале и Латгале, в Видземе — 53%, в Курземе — 46%.