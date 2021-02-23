Павлютс: коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре

Коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре, заявил на заседании правительства и совета по кризисному управлению министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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На вопрос о примерных сроках, когда в результате вакцинации в стране может быть достигнут коллективный иммунитет, министр ответил, что в настоящее время еще высока неизвестность, а достижение коллективного иммунитета будет зависеть от доступности вакцин и готовности людей делать прививки.

"Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета — в августе или сентябре", — сказал Павлютс.

Что касается приоритетных групп вакцинируемых — пожилых людей, проживающих в пансионатах, людей с хроническими заболеваниями, то, по прогнозам министра, большая часть этих групп населения может быть привита до мая или июня, но и эти прогнозы зависят от наличия вакцин и готовности населения прививаться.