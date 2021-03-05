Павлютс: Латвия готова рассмотреть возможность приобрести вакцину “Спутник V”
Foto: LETA

Если Европейское агентство лекарств одобрит к использованию вакцину “Спутник V” в ЕС, то Латвия рассмотрит возможность приобрести эту вакцину, заявил агентству LETA министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Советник министра Ласма Биндере указала, что Министерство здравоохранения рассматривало такую возможность и решило, что будет формировать портфель вакцин из препаратов, рекомендованных Европейским агентством лекарств.

“Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии”, - заявил Павлютс.

Министр отметил, что принимая решение насчет приобретения “Спутник V”, ведомство будет рассматривать доступность вакцин - уже в середине года Латвии будет доступно очень много вакцин от семи производителей.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств начало ускоренную оценку российской вакцины “Спутник V”. Две страны ЕС - Словакия и Венгрия, - уже закупили вакцину российского производства.

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Tags

"Спутник V" Вакцинация Даниэл Павлютс
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