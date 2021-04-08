Павлютс: Латвия готовит техническое решение для внедрения т.н. зеленого сертификата
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Латвия готовит техническое решение для внедрения так называемого зеленого сертификата, который позволит путешествовать вакцинированным от Covid-19 или переболевшим жителям, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании Кабинета министров.

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Он пояснил, что сейчас в Европейском союзе (ЕС) разрабатывается система того, как человек сможет доказать, что он уже переболел Covid-19, вакцинировался от этого вируса или получил негативный результат теста на Covid-19 для передвижения внутри страны и зарубежных поездок.

Внедрение этого сертификата в ЕС обсуждается уже несколько месяцев. Латвия также подготовила проект национальной позиции, который сейчас согласуется с министерствами.

Павлютс сообщил, что Латвия параллельно готовит техническое решение, чтобы зеленый сертификат действовал как в цифровом, так и в аналоговом виде, и его можно было использовать как внутри страны, так и за границей.

Министр пояснил, что в настоящее время решается вопрос о том, как получать информацию из различных баз данных и проверять ее достоверность.

Павлютс подчеркнул, что внедрение зеленого сертификата требует, чтобы государства-члены ЕС согласовали стандарты обмена данными. Однако министр не уточнил, когда можно ожидать введения зеленых сертификатов в Латвии.

В свою очередь министр юстиции Янис Борданс сослался на имеющуюся в его распоряжении информацию, согласно которой Латвия будет последней из стран-членов ЕС, которая введет зеленые сертификаты.

Павлютс отметил, что не может комментировать информацию, имеющуюся в распоряжении Борданса. Он добавил, что из проекта латвийского плана следует, что необходимые нормативные акты для внедрения зеленого сертификата в Латвии будут разработаны в июне.

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Коронавирус Даниэл Павлютс Кабинет министров Латвия Янис Борданс
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