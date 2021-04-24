Павлютс: масштабную вакцинацию планируем и на майские выходные
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В выходные дни 1-4 мая также планируется масштабная вакцинация от Covid-19, написал в твиттере министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр сообщил, что на следующей неделе в Латвию поступит около 106 000 доз вакцин четырех производителей. Кроме того, со следующей недели планируется доставлять вакцины Pfizer/BioNTech семейным врачам по всей Латвии.

Министр отметил, что за пять дней на этой неделе в Латвии использовано 36 645 доз вакцин, что по сравнению с предыдущей полной неделей на 3819 доз больше.

Как сообщалось, на этой неделе в среднем прививается 5236 человек в день.

Первую дозу вакцины от Covid-19 уже получили 212 352 человека, что составляет 11,21% населения страны, обе - 37 464 человека, или 1,98% населения.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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