Павлютс: Минздрав разработал три сценария на случай вспышки Covid-19 осенью

На данный момент нет оснований поднимать тревогу из-за растущего числа инфицированных Covid-19, заявил агентству LETA министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В течение последних недель наблюдается резкий рост новых случаев заболевания ковидом. Эксперты говорят о том, что причин для беспокойства пока нет - в ближайшее время не ожидается резкий прирост пациентов в больницах и смертей. К тому же нынешний рост заболевших связан с отмененными ограничениями, желанием людей посещать различные мероприятия, а также длинными выходными на Лиго.

По словам Павлютса, специалисты Минздрава пока не видят необходимости в ведении мероприятий эпидемиологической безопасности. "Мы видим, что после праздников выросла заболеваемость. Я думаю, что многие из нас слышат от друзей, знакомых, читают в социальных сетях о том, том, что люди болеют. Однако для нас по-прежнему очень важна ситуация в больницах. А именно - у скольких пациентов Covid-19 является основным диагнозом, что происходит с тяжелыми больными и смертностью. И эти показатели на данный момент в Латвии стабильны", - отметил министр здравоохранения.

По словам Павлютса, Минздрав разработал три сценария на случае вспышки заболеваемости Covid-19 осенью. Сейчас они находятся на согласовании в Министерстве финансов. Министр надеется, что в ближайшее время документы будут рассмотрены в правительстве.