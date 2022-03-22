Павлютс: мы продолжаем анализировать, как побудить пожилых людей к вакцинации
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В рамках подготовки к возможной осенней волне Covid-19 учреждения Минздрава в сотрудничестве с социальными антропологами и студентами Рижского университета им. Страдиньша (РУС) изучают, как повысить мотивацию пожилых людей к вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Павлютс сообщил, что с 15 марта социальные антропологи РУС будут проводить углубленные интервью с непривитыми пожилыми людьми, чтобы понять отношение этих групп к вакцинации, а с 24 марта студенты 3-го курса медсестер РУС будут обращаться к непривитым пожилым людям в Риге и Лиепае, пытаясь их мотивировать. Всего планируется охватить от 6 до 8 тысяч непривитых пожилых людей.

Планируется, что на основании полученной информации телефонная линия 8989 будет использована для обращения к пенсионерам.

Для тех пожилых людей, которые согласятся сделать прививку, будет организована вакцинация на дому. В свою очередь, данные об отказах от вакцинации будут переданы социальным антропологам для статистического изучения наиболее частых причин, а также для оценки того, сколько пожилых людей категорически отказываются от вакцинации и не будут вакцинироваться в ближайшее время.

Данные также будут переданы семейным врачам.

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