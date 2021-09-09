Павлютс: на следующей неделе правительство может начать дискуссии о введении более строгих ограничений

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 на следующей неделе Кабинет министров может обсудить более строгие ограничения. Об этом в четверг в программе Латвийского телевидения (LTV) "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, ранее, когда правительство обсуждало возможности повышения безопасности и охвата вакцинацией, было решено внести поправки в закон, а не в постановления Кабинета министров. На этот раз будет предложено внести изменения в регламент Кабинета министров.

По словам Павлутса, так как многие профессии требуют вакцинации от различных болезней, министерство здравоохранения предложит включить вакцинацию от Covid-19 для представителей тех же профессий. Он заявил, что обсуждение этого вопроса состоится на следующей неделе, но не дал гарантии, что окончательное решение по нему будет принято сразу.

При этом министр отметил, что в настоящее время нет четкого прогноза, насколько высокой может оказаться волна Covid-19, однако наличие 1500 пациентов в больницах будет сигналом об "истощении больничных ресурсов".

Как пояснил Павлютс, сейчас в Латвии такие же показатели заболеваемости, как в октябре и ноябре прошлого года. Однако, учитывая высокую долю невакцинированных лиц, распространенность "дельта" штамма продолжает увеличивать долю пациентов интенсивной терапии в больницах. Совсем недавно их доля составляла 12%, сейчас — уже 20%. Министр признал, что спрос на кислород также увеличился. В прошлом году в нем нуждались 30%, а сейчас — 80% пациентов.

Павлютс заверил, что план работы больниц в этой ситуации существует, и больницы сейчас могут справляться с опасным вирусом лучше, чем в прошлом году. Также было получено дополнительно 80 млн евро на обеспечение работы больниц.

По прогнозам министра, к концу сентября в больницах может находиться около 500 пациентов с Covid-19, но уже в октябре их число может увеличиться на несколько сотен.

Министр добавил, что сейчас проблемой является нехватка больничного персонала, а не коек или оборудования. "Никакие деньги не могут быть использованы для увеличения количества медицинских сотрудников в короткие сроки", — отметил Павлютс, добавив, что более 90% врачей прошли вакцинацию.

Министр убежден, что осенью врачи будут меньше болеть и лучше выполнять свою работу благодаря вакцинации, которая поможет им лучше справиться с ростом больных.