Павлютс начал лично уговаривать пожилых людей сделать прививку от Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс решил взять инициативу в свои руки и начал сам обзванивать пожилых латвийцев и убеждать их сделать прививку от Covid-19. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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По словам Павлютса, из 14 пожилых латвийцев, которым он позвонил, шесть человек были готовы вакцинироваться от коронавируса после разговора с министром.

"Вчера звонил непривитым пожилым людям и шесть человек согласились вакцинироваться, а еще шесть были уже вакцинированы! Двух дам уговорить не удалось. Только один ободряющий звонок может сделать так много — спасти чье-то здоровье и даже жизнь", — написал Павлютс.

6 (12) pret 2! Vakar zvanīju vēl nevakcinētiem senioriem un 6 bija ar mieru vakcinēties, 6 bija tikko vakcinējušies! 2 kundzes neizdevās pierunāt. Tikai viens iedrošinošs zvans var izdarīt tik daudz - glābt kādam veselību un pat dzīvību. #PiezvaniSenioramhttps://t.co/AzR1o97FMr pic.twitter.com/KsGz701Z7Z — Daniels Pavluts (@pavluts) October 25, 2021

Как сообщалось ранее, с 21 октября до 15 ноября в стране введен жесткий локдаун в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19. В этот период планируется увеличить охват вакцинацией населения Латвии, в том числе пожилых людей, которые являются группой риска.

До 7 ноября семейные врачи должны связаться с не вакцинированными от Covid-19 пациентами в возрасте старше 60 лет и пригласить их до 14 ноября начать вакцинацию.