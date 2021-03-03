Павлютс начал новую служебную проверку о закупке вакцин от Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс решил начать новую служебную проверку обо всех закупках вакцины от Covid-19, об этом он сообщил в эфире передачи "Открытый вопрос" на LTV.

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Павлютс пояснил, что проверка затронет все закупки вакцины, которые связаны с формированием портфеля вакцин с осени и зимы прошлого года. Цель проверки - искоренить любые сомнения о том, что остались какие-либо эпизоды, например, со второй дополнительной закупкой вакцин Pfizer уже в декабре, и выяснить, есть ли еще какие-то ситуации, в которых, необходимо оценивать применение, например, дисциплинарной ответственности по отношению к тем, кто принимал решения.

На вопрос есть ли для такой проверки конкретные причины, Павлютс ответил, что во время первой служебной проверки не оценивались принятые решения в отношении дополнительной закупки вакцины BioNTech-Pfizer.

Как сообщалось, ранее Павлютс инициировал одну проверку в связи с первыми закупками BioNTech-Pfizer, в рамках которых Латвия закупила меньше вакцин, чем было доступно. По результатам этой проверки министр возбудил дисциплинарное дело против заместителя отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнара Лацберга и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко. Результаты расследования дисциплинарного дела будут известны в марте. Чиновникам может грозить понижение в должности или увольнение.