Павлютс надеется, что правительство рассмотрит реформу зарплат медиков в четверг
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс надеется, что реформу зарплат медиков, которая является важным вопросом как для работников здравоохранения, так и для всего латвийского общества, правительство рассмотрит в четверг, 1 апреля.

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Сегодня министр здравоохранения кратко ознакомил партнеров по коалиции с прогрессом в переговорах о реформе зарплат медиков с Министерством финансов.

Предстоят еще дополнительные переговоры с министром финансов Янисом Рейрсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, чтобы этот вопрос можно было рассмотреть в правительстве.

Как сообщалось, правительство еще не приняло решение о реформе зарплат медиков, поскольку дискуссия о необходимых для повышения зарплат 287 млн евро состоится в контексте бюджета 2022 года.

Представляемая министром здравоохранения партия "Для развития/За" призвала премьера прийти к соглашению о реализации реформы. Одобрение правительства необходимо, чтобы провести реформы в системе здравоохранения — внедрить разработанную вместе с отраслью новую модель зарплат медиков и продолжить работу с уровнями больниц.

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