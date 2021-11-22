Павлютс надеется, что в Латвии вскоре не придется вводить новые ограничения
Foto: DELFI

Возможно, через какое-то время после завершения локдауна в Латвии будет наблюдаться рост заболеваемости Covid-19, однако он не должен быть настолько большим, чтобы пришлось вводить новые ограничения, такую надежду в интервью Латвийскому радио высказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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По мнению Павлютса, за время локдауна Латвия проделала большую работу и быстро увеличила охват вакцинацией, который уже близок к среднему европейскому уровню, поэтому особого основания для роста заболеваемости нет, но нужно быть готовыми к любому сценарию.

Министр признал, что вакцинация пожилых людей — это по-прежнему вызов. Говоря о бустерной дозе вакциныи, министр подчеркнул, что решения правительства уже открыли возможность получения дополнительной вакцины практически для всех желающих.

Павлютс считает, что поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19 не так много. Он убежден, что в основном медицинский персонал, задействованный в вакцинации, действует добросовестно.

Говоря о росте числа больничных листов в последнее время, Павлютс заявил, что это может быть связано с сезонными причинами, но есть также некоторые опасения по поводу необоснованно выданных больничных листов, поэтому Инспекция здравоохранения проверяет такие случаи.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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