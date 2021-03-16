Павлютс надеется возобновить вакцинацию AstraZeneca уже на этой неделе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не решается прогнозировать, когда в Латвии возобновится вакцинация от Covid-19 вакциной AstraZeneca, но он надеется, что это произойдет как можно скорее, возможно, даже на этой неделе, когда Европейское агентство лекарственных средств представит свой отчет об этом препарате.

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В телефонном интервью передаче TV3 "900 секунд" министр рассказал, что 18 марта агентство объявит о последних результатах исследования вакцины AstraZeneca против Covid-19. "Я лично надеюсь, что в тот момент мы сможем сказать, что [вакцина] AstraZeneca снова считается безопасной", — сказал он.

На просьбу уточнить, когда вакцинация AstraZeneca может быть возобновлена в Латвии, Павлютс ответил, что не берется об этом судить, но надеется, что это может произойти уже на текущей неделе.

При этом он подчеркнул, что вопрос безопасности вакцины AstraZeneca особенно важен для Латвии, поскольку это единственная вакцина против нового коронавируса, которую реально можно использовать в стране до воскресенья. "Это решение [приостановить использование вакцины AstraZeneca] для Латвии означает паузу в процессе вакцинации в целом", — сказал министр.

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

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