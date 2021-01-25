Павлютс не исключает, что в публичных местах нужно будет носить маски более высокого стандарта

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания коалиции сообщил, что Латвия в какой-то момент может последовать примеру других стран и ввести в публичных местах маски более высокого уровня защиты - стандарта FFP2.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил министр, в Германии с учетом большого распространения Covid-19 уже достигнута договоренность об обязательном требовании использовать маски FFP2 в магазинах и общественном транспорте.

Павлютс подчеркнул, что такие маски более эффективны, чем тканевые или обычные медицинские, однако их закупки связаны со значительными расходами, поэтому пока необходимость использовать такие маски в Латвии не обсуждается.

"Мы не можем исключить, что Латвии в какой-то момент нужно будет последовать примеру других стран. Будем решать, когда ситуация этого потребует", — сказал министр.