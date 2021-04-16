Павлютс не исключает возможности и в дальнейшем организовать живую очередь на вакцинацию

Если условия будут позволять, можно и в дальнейшем организовывать вакцинацию от Covid-19 для всех желающих в порядке живой очереди, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Необходимые условия — достаточное количество вакцин (приоритетные группы не должны быть обделены) и достаточная производительность системы. В конце этого месяца ожидаются большие поставки вакцины — как выразился министр, "голодные времена закончатся".

В пятницу больше всего вакцин было доставлено в центр массовой вакцинации ATTA — 2500 доз, а меньше всего — в Резекне, всего 390 доз. Люди с утра выстроились в очередь на вакцинацию. При вакцинации используется вакцина AstraZeneca.