Павлютс не поддерживает введение обязательной вакцинации

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) считает, что вакцинация против Covid-19 должна быть добровольной. В то же время он не исключает, что могут быть случаи, когда для выполнения трудовых обязанностей будет необходима обязательная вакцинация. Об этом министр заявил в программе "Rīta panorāma" Латвийского ТВ.

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"На тех предприятиях, на которых работники не хотят вакцинироваться, в пределах возможностей надо дать им выполнять иные обязанности, конечно если такие есть, поскольку уволить их нельзя. Тем не менее, по моему мнению, нужно продолжать образовывать и убеждать общество в необходимости вакцинации, поскольку это происходит не в интересах только одного индивида, но в интересах всего общества, и это нужно особенно понимать представителям тех профессий, которым при выполнении трудовых обязанностей приходится работать с другими людьми", — сказал Павлютс.

Министр подчеркнул, что хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, наша страна в масштабах Европейского Союза остается среди тех государств, в которых достаточно много случаев инфицирования. "Мы не должны потерять бдительность, призываю всем вакцинироваться", — добавил Павлютс.

По словам главы Минздрава, сейчас главная целевая аудитория кампании вакцинации — не только люди в годах, но и более молодая часть общества, которая сомневается и не решается на прививку. Сейчас упор в ходе кампании будет делаться на три группы общества — сеньоры, учителя, медики.

"Медик — это тоже просто человек, у которого есть доступ к различной информации о вакцинации, в том числе, к ложной. Поэтому медикам будет предоставляться дополнительная информация о вакцинации, будут проводиться семинары", — сказал Павлютс. Запланированы встречи с семейными врачами, поскольку именно им приходится убеждать вакцинироваться тех пожилых людей, которые не хотят делать прививку. В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями будут убеждать вакцинироваться педагогов.

Министр повторил, что не следует затягивать с вакцинацией от Covid-19, особенно, если жители Латвии хотят, чтобы 1 сентября были открыты школы и учеба проходила очно, а кафе могли продолжать работу. "Единственный путь — преодолеть сомнения, довериться медикам и науке и вакцинироваться от Covid-19", — подчеркнул министр.

Хотя бы одну прививку от Covid-19 получили уже 30% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.