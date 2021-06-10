Павлютс: не верьте мифам — антитела не повод для выдачи "ковид-сертификата"!

Может ли получить "зеленый ковид-паспорт" человек, которому врач ставил клинический диагноз Covid19? Или обладатель лабораторного теста, подтверждающего наличие антител? Министр здравоохранения Даниэл Павлютс объяснил, почему это большое заблуждение, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Мы считаем переболевшим человека, который переболел не по своему мнению, а имеет зарегистрированное в системе лабораторное исследование с позитивным результатом в начале болезни, после чего 180 дней человек считается переболевшим и ему даются все льготы, — уточнил министр. — Если человек не имеет такого лабораторного подтверждения, то сертификат ему не положен. Есть широко распространенный миф, что антитела — повод для выдачи сертификата, не верьте ему! Факт наличия антител не дает возможности убедиться, насколько иммунитет человека готов его защищать от вируса. Таких людей мы просим вакцинироваться, только это даст шанс для получения постоянного сертификата вакцинации и исходящих из него возможностей".

На пике пандемии членам семьи заболевшего с позитивным анализом, если у них были симптомы болезни, ставили клинический диагноз Covid19, для которого тест не требовался и даже не рекомендовался. "Я знаю об этом, но, к сожалению, у нас нет возможности удостовериться, болел тогда человек или нет, — пояснил Павлютс. — Научные исследования, которые были подтверждены и обращены в закон на уровне Евросоюза, говорят, что (у таких людей есть опасность заболеть). Это была тяжелая дискуссия, в результате которой решили, что сертификат можно давать только на базе позитивного теста и он действует 180 дней после этого теста. Анализ на антитела не повод для выдачи сертификата. Давайте закончим эту тему — пожалуйста, вакцинируйтесь и будет у вас защита и сертификат!".

Почему тогда нельзя считать наличие антител фактором иммунизации, задаются вопросом жители Латвии. "Один из побочных продуктов пандемии — распространение профессий эпидемиолога- и иммунолога-любителя, которые манипулируют данными интернета и соцсетей, — непреклонен министр здравоохранения. — Прошу найти время и почитать серьезные научные исследования и мнения профессиональных иммунологов, они ответят, свидетельствуют ли антитела о том, что человек защищен. Простой ответ: нет, наличие антител в крови — недостаточно веское доказательство факта защиты. Иммунитет от вакцины более широкий и действует на уровне клеток… Прошу читать серьезную литературу и прислушиваться к мнениям ведущих иммунологов нашей страны и международных. А также верить в вакцины, которые спасают жизни многие десятилетия".