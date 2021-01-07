Павлютс обещает работать над увеличением темпа вакцинации

Депутат Сейма Даниэль Павлютс, кандидат партийного объединения "Для развития/За!" на должность министра здравоохранения, обещает работать над улучшением плана и увеличением темпов вакцинации, если станет министром.

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В интервью Латвийскому радио Павлютс заявил, что основная работа Министерства здравоохранения однозначно связана с борьбой с пандемией Covid-19. Соответственно, он намерен работать над ускорением темпов вакцинации, улучшением и дополнением плана вакцинации и поддержкой больниц.

Политик добавил, что вакцинация от Covid-19 уже ведется, но довольно медленно, и уже можно начинать исследовать, что мешает процессам. В ближайшем будущем первичная цель состоит в том, чтобы подготовить семейных врачей к началу массовой вакцинации в марте и апреле.

Кроме того, в числе первых дел Павлютс планирует встречи с руководителями больниц, чтобы вместе обсудить, что им еще нужно для более успешной борьбы с пандемией.

Павлютс подчеркнул, что коммуникация также будет важна для него, чтобы объяснять решения правительства общественности и бороться с дезинформацией, которая охватывает многие аспекты борьбы с Covid-19.

По словам кандидата на пост министра, в целом он будет продолжать работу своей предшественницы Илзе Винькеле, но правительство может ожидать от него новых инициатив, например, по поддержке пострадавших от кризиса общественных групп.

На вопрос, считает ли он себя компетентным кандидатом на эту должность, Павлютс ответил, что в сфере здравоохранения много знающих специалистов, но руководить отраслью должен опытный политик, и он считает себя таковым.