Павлютс: ограничения будут вводиться так, чтобы меньше повлиять на экономику и школы могли дольше работать очно

Более строгие антиковидные ограничения будут введены так, чтобы они имели меньшее влияние на экономику, а школы можно было бы держать открытыми как можно дольше, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Министр подробнее не рассказал, какие ограничения могут быть введены, поскольку они будут обсуждаться сегодня экспертами на заседании совета по кризисному управлению, но упомянул, что, например, школьников могут раньше отправить на осенние каникулы.

"После заседания совета могут быть проведены политические консультации, чтобы понять, какие шаги можно предпринять для сдерживания быстрого распространения вируса. Я не думаю, что на этот раз возникнут какие-либо проблемы с конкретными решениями, поскольку правительственная коалиция подтвердила, что понимает ситуацию, что скорость, с которой приближается неконтролируемый уровень заболеваемости, выше, чем прошлой зимой ", — сказал министр.

Павлютс согласен с тем, что к очередному росту заболеваемости Covid-19 привел страх перед реакцией общества, поэтому политики не принимали решений об ужесточении мер, хотя Министерство здравоохранения и эксперты и прогнозировали быстрый рост заболеваемости.

"Сейчас важно договориться о более жестких мерах, чтобы остановить рост инфекции, защитить больницы от надвигающейся катастрофы, потому что уже через две недели мы можем достичь уровня заболеваемости, как прошлой зимой, когда в больницах лечились более 1000 пациентов с Covid-19", — сказал министр.