Павлютс: Pfizer может пересмотреть объем поставок вакцин

Производитель вакцин Pfizer может пересмотреть объем поставок с учетом того, что из одного флакона вакцины от Covid-19 можно сделать шесть прививок, а не пять, как считалось ранее. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Павлютс сообщил, что такие сигналы со стороны производителя он воспринимает как сокращение объема поставок и “такого договора не было”.

Министр в понедельник посетил Восточную больницу, где встретился с руководством больницы, медиками, а также посетил кабинет вакцинации. В понедельник там начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, получившие первую дозу незадолго до Нового года.

Павлютс напомнил, что сейчас привиты около 15 000 медработников, темп вакцинации существенно вырос на прошлой неделе. “Одновременно можно сделать столько прививок, сколько есть вакцин”, - сказал Павлютс. Сейчас Латвия может рассчитывать на небольшие поставки вакцины Moderna в начале февраля. В феврале же ожидается большая поставка вакцины производства AstraZeneca - она позволит завершить вакцинацию медиков и начать вакцинацию пожилых людей в центрах социального ухода.

Павлютс указал, что Латвия собирается использовать все ресурсы, чтобы организовать добровольную вакцинацию согласно плану. “Нам надо вакцинировать в таком темпе, в каком мы получаем грузы с вакцинами”, - сказал министр. Сейчас добровольная вакцинация запланирована на конец марта, когда Латвия получит дополнительные поставки AstraZeneca. В этот период темпы вакцинации должны составить 100-150 прививок в неделю.