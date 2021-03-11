Павлютс по-прежнему выступает за более строгие ограничения из-за Covid-19
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс по-прежнему выступает за введение более строгих ограничений из-за Covid-19.

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В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр признал, что заболеваемость снижается, хотя и медленно. В то же время прогнозы эпидемиологов вызывают озабоченность по поводу возможного быстрого распространения британского штамма Covid-19.

Павлютс считает, что правительству следовало выбрать "еще более серьезный путь" в борьбе с Covid-19, однако по крайней мере достигнута договоренность о том, что в следующие три недели не будет вводиться никаких послаблений.

По словам министра, если заболеваемость начнет резко расти и кумулятивный двухнедельный показатель превысит 600 случаев на 100 000 населения, правительство незамедлительно должно будет ввести строгие ограничительные меры.

Как сообщалось, правительство сегодня планирует принять окончательное решение по умеренному сценарию стабилизации эпидемиологической ситуации, при котором работникам государственного управления и частного сектора придется работать удаленно, а производственным предприятиям разрешено работать очно.

Второй предложенный сценарий предусматривал более строгие ограничения, или локдаун.

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