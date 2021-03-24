Павлютс: пока что придется подождать с коллективной вакцинацией работников предприятий

Пока что предприятиям, чьи работники выразили желание коллективно привиться от Covid-19, придется подождать, признал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Ему на заседании правительства задала вопрос генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне, которая сказала, что многие предприятия выразили готовность привить работников и хотят знать, когда начнут прививать эти группы.

По словам Павлютса, при процессе вакцинации соблюдается порядок приоритетности разных групп, и очередь рабочих коллективом наступит в более поздней фазе. Пока что эти группы нет смысла пересматривать, потому что в стране не хватает вакцин. Латвия до сих пор получила только 30% обещанных доз AstraZeneca.