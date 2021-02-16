Павлютс: пока рано говорить о возвращении младших классов в школы и открытии салонов красоты

На данный момент рано говорить о возвращении младших классов в школы и открытии салонов красоты, во вторник на заседании правительства и Совета кризисного управления заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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Во вторник Кабинет министров обсуждает предложение Министерства образования и науки использовать разный подход в сфере образования, а также предложение Министерства экономики со следующей недели позволить начать работать отдельным игрокам сферы оказания услуг красоты.

Принимая решение об ограничениях, Павлютс призвал соблюдать "принцип светофора", который состоит из четырех показателей заболеваемости Covid-19 и соответствующих ограничений. По словам министра, на данный момент нет оснований говорить о резких послаблениях в сфере образования и красоты.

Павлютс призвал вернуться к обсуждению этого вопроса 1 марта, так как до этого срока министерства смогут договориться о деталях - как действовать, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Как сообщалось, Министерство экономики во вторник, 16 февраля, внесло для обсуждения на заседании правительства и Совета по кризисному управления предложение, позволяющее с 22 февраля возобновить услуги отдельных парикмахерских и других представителей сферы красоты.