Павлютс: после 11 января обязательное тестирование на Covid-19 прибывающих в Латвию больше нецелесообразно

Требовать обязательное тестирование на Covid-19 у прибывающих в Латвию после 11 января больше нецелесообразно, сказал в четверг после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он пояснил, что омикрон-штамм коронавируса начал массово распространяться внутри страны, а продление требования тестироваться еще нужно было бы согласовать с Европейской комиссией.

Как отметил министр, на этой неделе публично стало известно об обсуждении возможности ввести тестирование, помимо прибывающих из ряда стран, также для людей, которые въезжают из Испании, Италии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, но Минздрав эти рекомендации на заседание правительства так и не внес.

До 11 января остается в силе прежний порядок въезда в Латвию из Германии, Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии и России, когда пассажиры перед посадкой в транспортное средство должны предъявить негативный тест на Covid-19.

В свою очередь с 12 января тестирование продолжится в аэропорту "Рига" по установленному порядку — для тестирования будут выбираться конкретные рейсы из стран высокого риска. Павлютс отметил, что продолжится работа над улучшением условий для тестирования в аэропорту, чтобы сделать его эпидемиологически более безопасным.