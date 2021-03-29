Павлютс: после открытия центров массовой вакцинации желающих привиться будет достаточно
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После открытия крупных центров вакцинации от "Covid-19" и удвоения пропускной способности не будет причин для беспокойства по поводу нехватки желающих вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он отметил, что приоритетные группы вакцинируемых в настоящее время людей достаточно многочисленны, но вакцины пока получили лишь немногим более 20% людей старше 70 лет, к тому же невелико количество вакцинированных в регионах. Группа пациентов с хроническими заболеваниями, вакцинация которой началась недавно, также довольно многочисленна.

Павлютс подчеркнул, что для обеспечения достаточных масштабов вакцинации важны различные виды коммуникации, в том числе рассылка писем пенсионерам, которая уже началась. В ближайшее время планируется запустить коммуникационную кампанию национального уровня, к которой будут привлечены региональные и муниципальные СМИ.

Руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича сообщила, что в настоящее время заявки на вакцинацию подали более 167 000 человек из приоритетных групп.

По словам Павлютса, в Латвии будут открыты центры вакцинации трех уровней. Площадь центров уровня "А" будет превышать 5000 квадратных метров, около них будет по меньшей мере 180 парковочных мест. Эти центры будут работать с начала апреля до конца августа этого года. В Латвии такие центры будут находиться в Риге — в выставочном центре "Кипсала" и конференц-центре "ATTA Centre".

Площадь центров вакцинации уровня "В" составит по меньшей мере 1500 квадратных метров, около них будет не менее 45 парковочных мест. Как и центры уровня "А", они будут работать ограниченное время. В Латвии такие центры будут в десяти городах — Риге, Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Конкретное место для центров выберут самоуправления.

Центры вакцинации уровня "C" будут созданы по результатам переговоров с другими самоуправлениями. Свое участие уже подтвердили Алуксне, Бауска, Яунолайне, Кулдига, Мадона, Олайне, Саласпилс, Салдус, Сигулда, Талси и Тукумс. Переговоры с рядом самоуправлений еще продолжаются. Эти центры вакцинации начнут работу только по необходимости, если спрос на вакцинацию будет большим.

Использование центров вакцинации всех трех уровней будет зависеть от наличия вакцин и достаточного количества жителей, желающих пройти вакцинацию, пояснила Юхневича.

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