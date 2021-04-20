Павлютс потребовал от правительства ввести мораторий на дальнейшее смягчение ограничений
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С учетом текущих показателей заболеваемости Covid-19 необходимо установить мораторий на дальнейшее ослабление мер безопасности и ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр отметил, что в настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей вновь превысил границу в 400 случаев. В то же время семидневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения остается неизменным, а ситуация в недельном сравнении в последние дни не ухудшается.

Как сообщалось, вчера в Латвии было выявлено 688 случаев Covid-19 и зарегистрировано 15 смертей пациентов с коронавирусом.

Уже более недели в Латвии растет двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 человек. Во вторник по сравнению с понедельником он вырос с 383,3 до 403,2 случая.

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LETA

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